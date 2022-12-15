الخليج والفيحاء في مباراة الظروف المتشابهة

تترقب الجماهير مباراة الخليج والفيحاء في بطولة دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية لحصد الثلاث نقاط.

مواجهة قوية اليوم

ومن المقرر أن يلعب الخليج والفيحاء، عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الـ15.

مواجهة أولى بين الخليج والفيحاء

وتُعد مباراة الخليج والفيحاء اليوم هي الأولى بين الفريقين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، من أجل التقدم في جدول ترتيب البطولة، بعد بدايتهما المتذبذبة هذا الموسم.

ويُعاني الفريقان في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تمكن الخليج من تسجيل هدف واحد من آخر 11 تسديدة، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في هز الشباك مرة واحدة من آخر 10 تسديدات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الفوز مرة والتعادل في أخرى وخسر 6 مباريات، وسجل 3 أهداف واستقبل 15 هدفًا، فيما تعادل الفيحاء مرتين وخسر 6 لقاءات، وأحرز 4 أهداف واهتزت شباكه 16 مرة.