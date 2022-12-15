Icon

السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الخليج والفيحاء في مباراة الظروف المتشابهة

2022-12-15 الساعة 2:03
الخليج والفيحاء في مباراة الظروف المتشابهة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الخليج والفيحاء في بطولة دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية لحصد الثلاث نقاط.

مواجهة قوية اليوم

ومن المقرر أن يلعب الخليج والفيحاء، عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

مكتبة الساقي في أوروبا تغلق أبوابها بعد أكثر من 4 عقود

Img

ميزة قادمة إلى تطبيق تويتر انتظرها الملايين

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز الـ15.

مباراة الخليج والفيحاء
موعد المباراة – المصدر @SPL

مواجهة أولى بين الخليج والفيحاء

وتُعد مباراة الخليج والفيحاء اليوم هي الأولى بين الفريقين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، من أجل التقدم في جدول ترتيب البطولة، بعد بدايتهما المتذبذبة هذا الموسم.

الخليج
لاعبو فريق الخليج في الدوري – المصدر spl

ويُعاني الفريقان في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تمكن الخليج من تسجيل هدف واحد من آخر 11 تسديدة، فيما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في هز الشباك مرة واحدة من آخر 10 تسديدات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الفوز مرة والتعادل في أخرى وخسر 6 مباريات، وسجل 3 أهداف واستقبل 15 هدفًا، فيما تعادل الفيحاء مرتين وخسر 6 لقاءات، وأحرز 4 أهداف واهتزت شباكه 16 مرة.

الفيحاء
لاعبو فريق الفيحاء في الدوري – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم