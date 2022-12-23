الخليج يضم فابيو مارتينيز حتى 2024

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أعلن نادي الخليج، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع البرتغالي فابيو مارتينيز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
Oi Fábio, bem vindo ao clube 🥷 pic.twitter.com/tYWyxTiILOقد يهمّك أيضاً
— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) December 23, 2022
وكشف نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انضمام فابيو مارتينيز إلى صفوفه حتى نهاية موسم 2023/ 2024، متمنيًا له التوفيق في مسيرته مع الفريق.
وسبق أن لعب فابيو مارتينيز صاحب الـ29 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمدة موسم على سبيل الإعارة من سبورتنج براغا، وقدم مستوى مميزًا معه، كما تألق مع الوحدة الإماراتي قبل الانتقال إلى الخليج.
وجاء إعلان نادي الخليج عن تعاقده مع فابيو مارتينيز بعد فسخ التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكولومبي برايان رياسكوس بالتراضي بين الطرفين، وثمنت له الإدارة الجهود التي قدمها خلال الفترة السابقة.
وتسعى إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تحسين النتائج والاستمرار في دوري المحترفين.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، ويستعد لمواجهة الاتفاق، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة.