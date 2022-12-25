الخليج يواصل نتائجه السلبية بهزيمة جديدة أمام الاتفاق

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على نادي الخليج بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
⚽️ هدفنا الأولقد يهمّك أيضاً
جابها هزااااااززي 😍😍#الاتفاق_الخليج #هلا_بالاتفاق ❤️💚
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) December 25, 2022
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب علي هزازي من إحراز الهدف الوحيد لفارس الدهناء بالدقيقة الـ46، من تصويبة قوية سكنت يسار مرمى حارس الخليج.
وحافظ فارس الدهناء على فوزه ليصل إلى النقطة رقم 13 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نادي الخليج عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.