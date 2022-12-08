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حول إمكانية تعاقد باريس سان جيرمان مع الدون

الخليفي: لدينا مبابي ونيمار وميسي ولا نحتاج رونالدو

2022-12-08 الساعة 12:03
الخليفي: لدينا مبابي ونيمار وميسي ولا نحتاج رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بشأن إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير 2023، بعدما أصبح صاحب الـ37 عامًا، لاعبًا حرًّا، إثر فسخ التعاقد بينه وبين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أيام من انطلاق مونديال كأس العالم قطر 2022.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

رسالة الخليفي

وقال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، الأربعاء: “مع الثلاثي الذي نمتلكه (مبابي، نيمار وميسي) سيكون من الصعب التعاقد مع كريستيانو رونالدو”.

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وأضاف رئيس باريس سان جيرمان، في رسالة إلى رونالدو: “أتمنى له التوفيق.. إنه رائع ويواصل كونه لاعبًا رائعًا”.

كريستيانو رونالدو يوقع مع النصر السعودي في 1 يناير
الماركا الإسبانية

منافسات المونديال

ويخوض رونالدو، منافسات كأس العالم 2022 مع منتخب البرتغال، دون نادٍ، مع أنباء صحفية تفيد باحتمالية انتقاله إلى نادي النصر.

وكان كريستيانو رونالدو، توصل إلى اتفاق ودي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على فسخ العقد المبرم بينهما.

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