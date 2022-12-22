Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يريدون الحصول على البيانات السرية

الداخلية: احذروا التجاوب مع منتحلي صفة غير صحيحة

2022-12-22 الساعة 4:37
الداخلية: احذروا التجاوب مع منتحلي صفة غير صحيحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت وزارة الداخلية، المواطنين من التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على بياناتهم السرية.

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها “احذر التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على بياناتك السرية”.

قد يهمّك أيضاً
Img

بوتين يعلن دخول صورايخ سارمات الخدمة قريبًا ردًا على تدخل الناتو

Img

معنى المبالغ المرتجعة في حساب المواطن

الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

ودعت الداخلية إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو من خلال تطبيق كلنا آمن، أو بالاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو 999 في بقية مناطق المملكة.

منتحلي صفة غير صحيحة

إعلانات مشبوهة

وفي وقت سابق، حذر الأمن العام من التعامل مع المواقع المشبوهة، مشيرًا إلى أنها تدعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال البيانات الخاصة بالمواطنين.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات، التي تستغل البيانات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية