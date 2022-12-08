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لعدم التعرض لجرائم الاحتيال المالي

الداخلية: لا تطلعوا الغير على بياناتكم البنكية

2022-12-08 الساعة 6:59
الداخلية: لا تطلعوا الغير على بياناتكم البنكية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، المواطنين من تمكين الغير من معرفة بيانات الدخول الإلكتروني لحساباتهم البنكية.

معرفة البيانات

وقالت الداخلية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “تمكين الغير من معرفة بيانات الدخول الإلكتروني لحسابك البنكي يعرضك لجرائم الاحتيال المالي”.

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ودعت للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية إلى مراجعة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلنا آمن، أو الاتصال بأرقام الطوارئ المعلنة، وهي 911 من مناطق مكة والرياض والشرقية و999 من بقية أنحاء المملكة.

احمِ بياناتك

وكانت مديرية الأمن العام قد أطلقت حملة توعية للمواطنين، تحذرهم فيها من مشاركة بياناتهم البنكية مع أي شخص، والتي تأتي للحفاظ على سرية المعلومات البنكية بسبب اختراق الأشخاص.

كما أكدت النيابة العامة أن التحريض على جرائم الاحتيال المالي يستوجب الحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها نظامًا حال وقعت الجريمة بسبب هذا التحريض.

ولفتت إلى أن المحرض يعاقب بنصف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في حال لم تقع الجريمة الأصلية.

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