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الدخول مجاني لـ ونتر وندرلاند لمن يرتدي زي الأميرات والأمراء الليلة

2022-12-31 الساعة 10:29
الدخول مجاني لـ ونتر وندرلاند لمن يرتدي زي الأميرات والأمراء الليلة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن موسم الرياض، إتاحة مجانية الدخول لمنطقة ونتر وندرلاند، الليلة لكل من يرتدي ملابس الأميرات والأمراء.

دخول مجاني

واشترط موسم الرياض في نسخته الثالثة على الزوار الراغبين بالدخول المجاني الليلة التي توافق رأس السنة الميلادية، ارتداء زي الأميرات والأمراء.

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ونتر وندلاند

وتعتبر ونتر وندلاند، أكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، وتضم العديد من الفعاليات والمفاجآت المتنوعة التي تجذب الكبار والصغار إليها، حيث عادت في موسم الرياض 2022 بحلة جديدة وألعاب مختلفة وسط حضور وإقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالفعاليات والألعاب.

وتتضمن كذلك المنطقة عشرات الألعاب المثيرة والمميزة التي تناسب كافة الأعمار، كذلك تضم أكبر حلبة تزلج في المنطقة، ومناطق أخرى عديدة تمنح تجربة ممتعة ومتنوعة.

وتفتتح المنطقة أبوابها للزوار عند الـ04:00 عصرًا، وحتى الـ01:00 صباحًا.

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