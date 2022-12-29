الدراسة عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز يومي الجمعة والسبت

جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية، يومي الجمعة والسبت لتكون عن بعد، بسبب تقارير الطقس.
وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: بناءً على التقرير الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وكافة المحاضرات ليومي الجمعة والسبت 6- 7/ 6/ 1444هـ لتكون عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات.
من جانب آخر، أصدر مطار الملك عبدالعزيز تنويهًا هامًّا للمسافرين، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة الآن.
وقال المطار في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: المسافرين الأعزاء: نظرًا لظروف الطقس والتي قد تؤدي لتأخير بعض الرحلات الجوية، نأمل التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة.
كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.