الدراسة عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز يومي الجمعة والسبت

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية، يومي الجمعة والسبت لتكون عن بعد، بسبب تقارير الطقس.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: بناءً على التقرير الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية وكافة المحاضرات ليومي الجمعة والسبت 6- 7/ 6/ 1444هـ لتكون عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات.

مطار الملك عبدالعزيز

من جانب آخر، أصدر مطار الملك عبدالعزيز تنويهًا هامًّا للمسافرين، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة الآن.

وقال المطار في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: المسافرين الأعزاء: نظرًا لظروف الطقس والتي قد تؤدي لتأخير بعض الرحلات الجوية، نأمل التواصل مع شركات الطيران؛ للتأكد من مستجدات مواعيد الرحلات.

تحذيرات

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة.

كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.