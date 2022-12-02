الدفاع المدني: أبلغوا الأهل قبل التوجه للمناطق البرية

أعادت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة الأشخاص الراغبين في التوجه إلى المناطق البرية، إلى ضرورة إبلاغ الأهل عن الوجهة المقصودة، من أجل السلامة.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها “أثناء التوجه للمناطق البرية يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة، والمكان المقصود، وتوقيت العودة”.

حالة ضبابية

ومع دخول فصل الشتاء مع أول شهر ديسمبر، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد، تشهد غالبية مناطق المملكة حالة ضبابية في كل من المدينة المنورة وتبوك والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية وعسير.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن التأثيرات المصاحبة خلال شهر ديسمبر تتمثل في تدني الرؤية، حيث يكون الطقس باردًا على أجزاء من مناطق حائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

مجاري السيول

وفي وقت سابق، جدد الدفاع المدني، التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.

وقالت المديرية: “لسلامتكم أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.