Icon

تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الوجهة المقصودة وتوقيت العودة

الدفاع المدني: أبلغوا الأهل قبل التوجه للمناطق البرية

2022-12-02 الساعة 2:01
الدفاع المدني: أبلغوا الأهل قبل التوجه للمناطق البرية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعادت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة الأشخاص الراغبين في التوجه إلى المناطق البرية، إلى ضرورة إبلاغ الأهل عن الوجهة المقصودة، من أجل السلامة.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها “أثناء التوجه للمناطق البرية يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة، والمكان المقصود، وتوقيت العودة”.

قد يهمّك أيضاً
Img

خبير اقتصادي: مطار الملك سلمان نقلة نوعية للعالم

Img

الكرواتي كراماريتش يشعل صراع الهدافين بمونديال 2022

حالة ضبابية

ومع دخول فصل الشتاء مع أول شهر ديسمبر، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد، تشهد غالبية مناطق المملكة حالة ضبابية في كل من المدينة المنورة وتبوك والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية وعسير.

وذكر المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن التأثيرات المصاحبة خلال شهر ديسمبر تتمثل في تدني الرؤية، حيث يكون الطقس باردًا على أجزاء من مناطق حائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

مجاري السيول

وفي وقت سابق، جدد الدفاع المدني، التحذير من خطورة السباحة في مجاري السيول أو الأودية، لاسيما في ظل الحالة المطرية على بعض المناطق.

وقالت المديرية: “لسلامتكم أثناء هطول الأمطار، عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...
السعودية اليوم

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...

السعودية اليوم
الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...
السوق

الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...

السوق
المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط
الرياضة

المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط

الرياضة
مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...
السعودية اليوم

مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...

السعودية اليوم
عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر
غرائب

عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر

غرائب
شهاب أخضر يضيء سماء جدة
السعودية اليوم

شهاب أخضر يضيء سماء جدة

السعودية اليوم
إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ
العالم

إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ

العالم
الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022
الرياضة

الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

الرياضة