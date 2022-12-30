الدفاع المدني: ابقوا في مكان آمن أثناء هطول الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، المواطنين للبقاء في مكان آمن أثناء هطول الأمطار وذلك حفاظًا على سلامتهم، تزامنًا مع استمرار الأمطار وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، صورًا لاستعداد فرق الدفاع المدني تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة يصاحبها تدنٍ في مستوى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

تحذيرات

وفي وقت سابق؛ دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

طقس اليوم

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

أمطار رعدية

كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة, مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض .