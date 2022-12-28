الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام وسائل التدفئة

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قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة إرشادات عند استخدام وسائل التدفئة مع موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة خلال هذه الأيام.
لشتاء آمن تجنب أخطار وسائل التدفئة. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/r5DpaUcKRdقد يهمّك أيضاً
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 28, 2022
وقال الدفاع المدني في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” “لشتاء آمن وسلامتك عند استخدام وسائل التدفئة، يجب التقيد بهذه الاحتياطات وهي:
ودعا الدفاع المدني الجميع في وقت سابق أيضًا إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على السلامة والصحة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان، عسير، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.