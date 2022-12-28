الدفاع المدني: تجنبوا 5 أخطار عند استخدام وسائل التدفئة

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة إرشادات عند استخدام وسائل التدفئة مع موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة خلال هذه الأيام.

إرشادات مهمة

وقال الدفاع المدني في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” “لشتاء آمن وسلامتك عند استخدام وسائل التدفئة، يجب التقيد بهذه الاحتياطات وهي:

التهوية المناسبة للغرفة عند استعمال وسائل التدفئة.

منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها.

عدم وضع السوائل الحارة أو الأطعمة فوقها.

إبعاد المدفأة عن الستائر أو الأثاث أو المواد القابلة للاشتعال.

إطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل وعند النوم.

ابتعاد عن السيول

ودعا الدفاع المدني الجميع في وقت سابق أيضًا إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على السلامة والصحة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان، عسير، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.