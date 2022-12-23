الدفاع المدني: تشكيل لجان لحصر أضرار أمطار مكة

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أعلن الدفاع المدني عن تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة اليوم الجمعة، وستبدأ في استقبال الطلبات بمقر الإمارة.
وأضاف الدفاع المدني أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات بسبب الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم.
وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة على العاصمة المقدسة وعدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة بحسب توقعات الأرصاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.