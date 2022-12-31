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مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول

الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية

2022-12-31 الساعة 11:35
الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الأحد حتى يوم الجمعة المقبل، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار غزيرة

وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل ربحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، وأجزاء من المدنية المنورة تشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك.

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وأوضحت أنه يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، وقد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، و أجزاء من مناطق الشرقية وعسير و جازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف – عرعر – حزم الجلاميد).

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