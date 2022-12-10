الدفاع المدني لـ أهالي الباحة: أمطار غزيرة حتى الـ11 مساءً

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، اليوم الجمعة حتى الساعة 11 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

أمطار غزيرة بالباحة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الباحة، والتي تشمل كلًا من الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.