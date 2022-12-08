الدفاع المدني للمواطنين: احذروا اقتراب أطفالكم من تجمعات المياه

حثت المديرية العامة للدفاع المدني، الأسر على ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه، وذلك حرصًا على سلامتهم.

وقالت الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها: “أثناء التنزه.. يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه”.

غرق طفلة

يأتي ذلك على خلفية مباشرة فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس، عملية انتشال جثة طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني الرياض انتشل جثة طفلة غرقت في مجرى وادي حنيفة، تم إخراجها وهي في حالة وفاة.

وأكدت المديرية أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب تجمعات المياه وبرك المياه خاصة بالنسبة للأطفال.