الدفاع المدني: لم نسجل أي حوادث أو حالات طارئة بجدة

أعلن الدفاع المدني، اليوم الاثنين، أن محافظة جدة لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة، حسبما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة.

وأهابت إمارة مكة المكرمة بالجميع عدم الاقتراب من مواقع تجمع مياه الأمطار وعدم الخروج أثناء هطولها، وسط استمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

أمطار وسيول

وشهدت محافظة جدة، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول وتكون تجمعات للمياه بأحيائها.

وحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف صادر عنه، فسجل حي الفيصلية بمدينة جدة أعلى كمية للأمطار بـ 25.0 ملليمتر.

تجنب الأنفاق

وفي وقت سابق، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين إلى تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها بشكل احترازي، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد.