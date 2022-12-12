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وسط تحذيرات بعدم الاقتراب من تجمعات المياه

الدفاع المدني: لم نسجل أي حوادث أو حالات طارئة بجدة

2022-12-12 الساعة 3:05
الدفاع المدني: لم نسجل أي حوادث أو حالات طارئة بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الدفاع المدني، اليوم الاثنين، أن محافظة جدة لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة، حسبما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة.

وأهابت إمارة مكة المكرمة بالجميع عدم الاقتراب من مواقع تجمع مياه الأمطار وعدم الخروج أثناء هطولها، وسط استمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

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أمطار وسيول

وشهدت محافظة جدة، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول وتكون تجمعات للمياه بأحيائها.

وحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف صادر عنه، فسجل حي الفيصلية بمدينة جدة أعلى كمية للأمطار بـ 25.0 ملليمتر.

تجنب الأنفاق

وفي وقت سابق، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين إلى تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها بشكل احترازي، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد.

كما حث المواطنين على البقاء في منازلهم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة.

أمطار غزيرة جدًا

يأتي ذلك مع توقعات الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بهطول أمطار متفاوتة من غزيرة إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ.

وتابع الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جدًا على غرب مكة وجنوب محافظة جدة وعلى الليث، لافتًا إلى استمرار الحالة، حتى غد الثلاثاء، وتمتد الأمطار إلى الطائف ورابغ والقنفذة والباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.

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