الدفاع المدني يحذر أهالي جازان وعسير من عواصف وأمطار

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقتي عسير وجازان من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى الساعة 10 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الخميس، إنها تحذر من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان تشمل كلاً من (الدرب، الريث، العيدابي، وفيفا)، ومنطقة عسير تشمل (محايل).
وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة،الرياض والقصيم تمتد وقد تصل الى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.