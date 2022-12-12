الدفاع المدني يحذر أهالي مكة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة مكة المكرمة، من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى الساعة 10 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

عواصف مصحوبة بأمطار

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الاثنين، إنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل “أضم وميسان”.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

أمطار غزيرة

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع هطول أمطار متفاوتة من غزيرة إلى غزيرة جدًا على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ.

وتابع الحصيني، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وغزيرة جدًا على غرب مكة وجنوب محافظة جدة وعلى الليث، لافتًا إلى استمرار الحالة، حتى غد الثلاثاء، وتمتد الأمطار إلى الطائف ورابغ والقنفذة والباحة وعسير وجازان وغرب حفر الباطن.

تجنب الأنفاق

من جانبه، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين إلى تجنب الأنفاق بسبب إغلاقها بشكل احترازي، نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ومن بينها إغلاق نفق شارع عبدالله سليمان مع طريق الأمير ماجد.