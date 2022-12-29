الدفاع المدني يحذر الجميع: توقعات بهطول أمطار بمعظم المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم الخميس حتى يوم السبت المقبل.
وبيّنت المديرية، في بيان لها، أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل: (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه، رنية)، وأجزاء من المدنية المنورة تشمل: (المهد، وادي الفرع)، وأجزاء من الرياض تشمل: (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى)، وأجزاء من مناطق الباحة وعسير والقصيم.
ويُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على المنطقة الشرقية، وتشمل (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يُستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ونجران.
وشددت المديرية على ضـرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.