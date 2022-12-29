الدفاع المدني يعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية على رتبة جندي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج (القبول النهائي) على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

المستندات المطلوبة:

– أصل الهوية الوطنية مع عدد 4 صور منها.

– عدد 4 صور ملونة مقاس 4 * 3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة في فقرة (1) بالجدول على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها عدد 4 صور.

– إحضار شهادة آيبان لحساب بنكي مصدق، وأن يكون الحساب مفعل ومحدّث، مع أصل بطاقة الصراف الآلي.

– أدوات مدرسية: عدد (2) مذكرة جامعية 200 ورقة مقسمة إلى خمسة أقسام + (2) قلم أزرق + (2) قلم رصاص + براية + مذكرة جيب صغيرة + عدد (2) ملف بلاستيكي شفاف.

– الحضور للمركز باللبس الرياضة المطلوب منك في فقرة (1) من متطلبات لدخول الدورة.

– كافة الأغراض توضع في شنطة كما هو موضح في فقرة (10) من متطلبات لدخول الدورة.

– بقية التفاصيل في رابط المصدر أدناه.

طريقة للاستعلام:

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).