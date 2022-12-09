الدفاع المدني ينبه أهالي منطقة الرياض من أمطار غزيرة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، اليوم الجمعة حتى الساعة 11 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

أمطار غزيرة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تشمل كلًا من الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، ومرات.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.

جريان السيول

وشهدت عدة أجزاء من الرياض، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما أدى إلى جريان السيول بها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والقصيم تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

مناطق التأثر

فيما حثت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق الجميع، على توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، يومي الجمعة والسبت.

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق الرياض حائل والقصيم والشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر أجزاء من منطقة الشرقية والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها، كما يتوقع أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق عسير وجازان والباحة.