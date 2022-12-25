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الصيانة الدورية لصمام الأمان أبرزها

الدفاع المدني : 3 إجراءات تقيكم حوادث السخانات

2022-12-25 الساعة 2:27
الدفاع المدني : 3 إجراءات تقيكم حوادث السخانات
المواطن - فريق التحرير

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قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة نصائح وإرشادات لتجنب حوادث السخانات خلال فترة الشتاء، حيث يتطلب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة اللازمة من أجل السلامة.

3 نصائح

وقالت الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها، إن من أبرز هذه الإرشادات، ضبط السخان على درجة أقل من 70 مئوية، الصيانة الدورية لصمام الأمان، والتأكد من وصول المياه للسخان، وفصل الكهرباء عند انقطاعها.

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السخان

خطر كبير

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني حذرت في وقت سابق من الإهمال وعدم توفر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية، حيث تشكل خطرًا كبيرًا على أفراد الأسرة عند انفجارها.

وقالت المديرية: “إنه عند رفع درجة حرارة المياه داخل السخان إلى 90 درجة مئوية وترسب الكلس داخلها، قد يؤدي إلى قفل صمام الأمان؛ مما ينتج عنه زيادة الضغط من تبخر المياه بكثافة شديدة وبالتالي البحث عن أضعف نقطة في السخان لخروج البخار ومن ثم يحدث الانفجار -لا قدر الله- الذي يحطم زجاج النوافذ والأبواب وحتى الجدران القريبة من السخان”.

ودعت المديرية العامة إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنية السلامة للجميع.

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