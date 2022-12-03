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الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 دقيقة

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

2022-12-03 الساعة 8:39
الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
المواطن - الرياض

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يبدأ غدًا الأحد، أول يوم من الفصل الدراسي الثاني، حيث استعدت المدارس والطلاب في جميع المراحل الدراسية للعودة مجددًا لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي. ‏‎

الدوام بالتوقيت الشتوي

وحسب الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، من المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني بتوقيت الدوام الشتوي للمدارس (بنين وبنات).

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وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين) يبدأ عند الساعة السابعة والخامسة عشرة دقيقة صباحًا، أما الحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف.

فيما تبدأ المدارس المسائية عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.

الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

وتتابع وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

بداية الدوام بالتوقيت الشتوي

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