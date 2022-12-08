الدوري السعودي الرديف يعاود مبارياته غدًا

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تعاود عجلة الدوري السعودي الرديف في نسخته الأولى الدوران، غدًا الجمعة، بعد توقف استمر قرابة الشهرين تزامنًا مع توقف دوري روشن للمحترفين لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم FIFA قطر 2022.
وتقام غدًا الجمعة مباراتان حيث يلتقي الوحدة مع أبها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، فيما يلتقي الشباب مع الطائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وتعد مباراة أبها هي الأولى للوحدة في هذه المسابقة التي أقيمت حتى الآن فيها 6 مباريات، فيما يتصدر أبها المسابقة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، يليه الفيحاء برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بينما يأتي الفتح ثالثًا برصيد 3 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن الطائي الرابع من مباراتين أيضًا، ويأتي الاتفاق والشباب في المركزين الخامس والسادس بنقطة واحدة من مباراتين.
وتشارك في النسخة الأولى من الدوري الرديف 7 أندية هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة، فيما تقام المسابقة بنظام الدوري الكامل “ذهاب وإياب” على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة وذلك على غرار دوريات الرديف حول العالم.
ومنح الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية المشاركة في الدوري الرديف العديد من المزايا أبرزها الحصول على دعم مالي قدره مليوني ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها مليونين و825 ألف ريال، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.
ويهدف إقرار الدوري السعودي الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضًا في عودة تدريجية للاعبين المصابين.