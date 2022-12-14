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بعد صدور الموافقة الملكية الكريمة

الدوسري والمهنا يلقيان خطبة الجمعة الأولى لهما بالحرمين الشريفين

2022-12-14 الساعة 2:55
الدوسري والمهنا يلقيان خطبة الجمعة الأولى لهما بالحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أن إمام وخطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، سيلقي خطبة الجمعة الأولى له، بعد غد الجمعة في المسجد الحرام، كما سيلقي إمام وخطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ خالد المهنا خطبة الجمعة الأولى له أيضًا، في المسجد النبوي.

موافقة كريمة

يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمشاركة كل من فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، وفضيلة إمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

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ياسر الدوسري

ذوو الكفاءة

وأكد الرئيس العام اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.

وأشاد رواد موقع “تويتر” بهذا الإعلان، مؤكدين انتظارهم لهذه اللحظة.

وقال أحد المغردين: “وفق الله شيخنا أ.د ياسر الدوسري وسدد خطاه وبارك في علمه وعمله وزاد في عمره على طاعته”.

وأضاف آخر: “الشيخ خالد المهنا ما شاء الله يستاهل ثقة القيادة الرشيدة”.

الشيخ خالد المهنا

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