Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في عام هيمن عليه رفع معدلات الفائدة الأمريكية

الدولار يحقق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015

2022-12-30 الساعة 10:10
الدولار يحقق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هبط الدولار الأمريكي، الجمعة، في آخر أيام التداول، في عام هيمن عليه رفع معدلات الفائدة الأمريكية والمخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي، ولكن العملة الأمريكية لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015.

التفاصيل

وفي وقت سابق، ارتفعت الأسهم الآسيوية من الجلسة بعد أن حصلت معنويات السوق في وول ستريت على دعم، الخميس، من البيانات التي أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية، مما يشير إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بدأ يخفض الطلب على العمالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

18 عاملًا صينيًا محاصرون تحت الأرض

Img

توقعات بأمطار متوسطة على الرياض حتى فجر الغد

مع تراجع السيولة بسبب العطلات، انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.3 بالمائة إلى 103.720.

رفع معدلات الفائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة خلال العام بواقع 4.25 نقطة أساس إجمالًا منذ مارس في محاولة لكبح التضخم.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار بنحو 8.4 بالمائة حتى الآن في عام 2022، في أكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات، لكنه تخلى عن بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة مع توقع المستثمرين انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

وارتفع اليورو 0.2 بالمائة اليوم إلى 1.0681 دولار، ويتجه لتسجيل خسارة سنوية قدرها 6.2 بالمائة مقابل الدولار، مقارنة مع انخفاض بنسبة سبعة بالمائة العام الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تغريم آبل مليون يورو
تكنولوجيا

تغريم آبل مليون يورو

تكنولوجيا
تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول
كأس العالم

تعادل صربيا ضد سويسرا في الشوط الأول

كأس العالم
ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي...
حصاد اليوم

ارتقاء تاريخي لـ النصيري.. أصحاب الطموح العالي...

حصاد اليوم
ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج
تكنولوجيا

ساعة وان بلس تتفوق على آبل وسامسونج

تكنولوجيا
السجن 20 عامًا لمتهم بخطف حاكمة ولاية...
العالم

السجن 20 عامًا لمتهم بخطف حاكمة ولاية...

العالم
أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار
السوق

أسعار النفط تتراجع بفعل صعود الدولار

السوق
سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في...
السعودية اليوم

سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في...

السعودية اليوم
القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا
العالم

القضاء البريطاني يثير الجدل بشأن مهاجري رواندا

العالم