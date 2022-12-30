الدولار يحقق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015

هبط الدولار الأمريكي، الجمعة، في آخر أيام التداول، في عام هيمن عليه رفع معدلات الفائدة الأمريكية والمخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي، ولكن العملة الأمريكية لا تزال في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2015.

التفاصيل

وفي وقت سابق، ارتفعت الأسهم الآسيوية من الجلسة بعد أن حصلت معنويات السوق في وول ستريت على دعم، الخميس، من البيانات التي أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية، مما يشير إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بدأ يخفض الطلب على العمالة.

مع تراجع السيولة بسبب العطلات، انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.3 بالمائة إلى 103.720.

رفع معدلات الفائدة

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة خلال العام بواقع 4.25 نقطة أساس إجمالًا منذ مارس في محاولة لكبح التضخم.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار بنحو 8.4 بالمائة حتى الآن في عام 2022، في أكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات، لكنه تخلى عن بعض المكاسب في الأسابيع الأخيرة مع توقع المستثمرين انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.

وارتفع اليورو 0.2 بالمائة اليوم إلى 1.0681 دولار، ويتجه لتسجيل خسارة سنوية قدرها 6.2 بالمائة مقابل الدولار، مقارنة مع انخفاض بنسبة سبعة بالمائة العام الماضي.