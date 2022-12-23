الدويش يدافع عن النصر: كفاكم كذب وتدليس

دافع الناقد الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش عن نادي النصر ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية عام 2000، بعدما حاول الكثيرون التقليل منها مقارنة بمشاركة الهلال في مونديال الأندية نسخة 2022 التي تُقام فبراير المقبل.

وقال الدويش عبر حسابه في “تويتر”: “كفاكم كذب وتدليس، النصر شارك بمونديال الأندية بوصفه بطل القارة”.

مقارنة تثير الجدل

وكانت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، وجهت انتقادات قوية للإعلامي والناقد الرياضي النصراوي محمد العنزي بعد تعليقه على ترشح أزرق الرياض للمشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان العنزي قال عبر حسابه في “تويتر”: لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، يشارك ناد سعودي كمرشح، أتمنى التوفيق لمرشح الكرة السعودية، الهلال في بطولة مونديال الأندية”.

وعلى الفور لم تفوت جماهير أزرق الرياض، الفرصة لتؤكد أن ترشح ناديها للمشاركة بمونديال الأندية 2022، جاء كونه بطل دوري أبطال آسيا 2021، وأن منافسات بطولة آسيا نسخة 2022 لم تكتمل حتى الآن، وبالتالي فإن أزرق الرياض شارك كونه آخر بطل لدوري أبطال آسيا، وليس بالترشيح كما كان مع النصر في عام 2000، حيث لم يُتوج بدوري أبطال آسيا آنذاك، لكنه شارك بترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي بمونديال الأندية عام 2000 الذي أُقيم في البرازيل.