الذعر يجتاح إندونيسيا بسبب سحابة بركانية ضخمة

اجتاح الذعر سكان جزيرة جاوة في إندونيسيا بعد أن تكونت سحابة ضخمة من الرماد البركاني الهائل، ما دفع المئات إلى الفرار، وقد تسبب التدافع في وفاة شخص وإصابة 41 آخرين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، شهدت الجزيرة أمطارًا من الرماد البركاني من جبل سيميرو وقد حجبت السحب الشمس بعد أن وصل ارتفاع ذلك الرماد إلى 50 ألف قدم.

ووثقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي السكان وهم يصرخون ويفرون من السحابة المخيفة بينما يحاول آخرون إيجاد مأوى من المطر البركاني المتساقط، وفي بعض المناطق أظلمت السماء وتضررت البنية التحتية.

ثوران بركان جبل سيميرو

وتكون ذلك السحاب البركاني على إثر ثوران بركان جبل سيميرو في جزيرة جاوة بـ إندونيسيا للمرة الثانية منذ شهور، وقال مسؤولون إن عمليات الإجلاء جارية اليوم.

ثوران غير معتاد

ويُعد جبل سيميرو أحد البراكين النشطة البالغ عددها 130 في إندونيسيا وعند ثورانه يقذف رمادًا يصل ارتفاعه إلى 14100 قدم، مما يعني أن ثوران اليوم غير معتاد في شدته.

ويقع البركان على ارتفاع 12 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر وكان آخر اندلاع له في ديسمبر 2020.

تأثر حركة الطيران في إندونيسيا

وتأثرت عمليات الطيران بسبب انعدام الرؤية، وقال عالم الأرصاد الجوية في المركز الاستشاري للرماد البركاني، كامبل بيجز، لـ BBC إن سحابة الرماد كانت أعلى من ارتفاع معظم الطائرات.

ومن الممكن أن يصيب الرماد محركات الطائرة ويوقفها أو يعطلها ما يمثل خطرًا شديدًا.