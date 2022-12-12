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الذهب ضمن البورصة السلعية في مصر قريبًا

2022-12-12 الساعة 12:28
الذهب ضمن البورصة السلعية في مصر قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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تحدث مستشار وزير التموين لشؤون الذهب المصري ناجي فرج، عن إدراج المعدن الأصفر، خلال ديسمبر الحالي، في البورصة السلعية.

مرشح للهبوط

وأردف ناجي فرج، على هامش افتتاح معرض نيبو، أن سعر الذهب الحالي في مصر مغالًى فيه نتيجة تصرفات البعض، ولكنه مرشح للهبوط والاستقرار.

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من المعروف أن معرض نيبو 2022 للذهب والمجوهرات افتتح في نسخته الثانية، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمشاركة كبرى العلامات التجارية في صناعة الذهب والمجوهرات، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

تحديد سعر الذهب

وأكمل فرج أن تحديد سعر الذهب بالبورصة السلعية سيتم وفق محددات وأطر معينة، والتي من بينها السعر العالمي بحسب بورصة المعادن الدولية، بالإضافة إلى الدولار ومعدلات العرض والطلب، ما يسهم في ضبط العملية كاملة.

ولفت إلى أن سعر الذهب قد يسجل تراجعًا ويستقر عند مستويات 1600- 1650 جنيهًا للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا بالسوق المحلية.

ارتفاع الأسعار

وشدد على ضرورة تريث المتعاملين في السوق، متوقعًا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء قوي للطلب الذي دفعه للوصول إلى مستويات قياسية.

ولفت إلى أن العرض على الذهب عالميًّا في ارتفاع حاليًّا، متوقعًا أن يشهد عام 2023 ارتفاعًا في الأسعار نتيجة المتغيرات الجيوساسية المستمرة.

واختتم فرج أن مصر تستهدف التوسع في تصدير المعدن الأصفر، ولاسيما أنه سيسهم في زيادة العوائد الدولارية خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليه.

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