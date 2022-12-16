Icon

إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بسبب سعر الفائدة

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال شهر

2022-12-16 الساعة 11:22
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال شهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صعد سعر الذهب، الجمعة، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لتصل إلى نطاق 4.25 بالمائة إلى 4.50 بالمائة.

قد يهمّك أيضاً
Img

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لـ 800 مليون يورو

Img

سعد بقير: رئيس الاتحاد التونسي سبب استبعادي

ولكن جيروم باول، رئيس المجلس قال: إن البنك سيواصل رفع معدلات الفائدة العام المقبل، على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

تحركات الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1787.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.5 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد بلوغه أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة مسجلة 1794.30 دولار.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى إستراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارًا للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارًا بنهاية عام 2023.

وصعدت الفضة 0.4 بالمائة إلى 23.14 دولار للأونصة، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 1.4 بالمائة في الأسبوع الجاري.

وخسر البلاتين 0.4 بالمائة إلى 1002.58 دولار، وانخفض البلاديوم 3.6 بالمائة ليبلغ 1726.87 دولار بعد أن هبط أكثر من 8 بالمائة في الجلسة السابقة، ويتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم