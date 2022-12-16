الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال شهر

صعد سعر الذهب، الجمعة، لكنه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لتصل إلى نطاق 4.25 بالمائة إلى 4.50 بالمائة.

ولكن جيروم باول، رئيس المجلس قال: إن البنك سيواصل رفع معدلات الفائدة العام المقبل، على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

تحركات الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1787.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.5 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع، بعد بلوغه أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة مسجلة 1794.30 دولار.

وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى إستراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارًا للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية، كما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولارًا بنهاية عام 2023.

وصعدت الفضة 0.4 بالمائة إلى 23.14 دولار للأونصة، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته 1.4 بالمائة في الأسبوع الجاري.

وخسر البلاتين 0.4 بالمائة إلى 1002.58 دولار، وانخفض البلاديوم 3.6 بالمائة ليبلغ 1726.87 دولار بعد أن هبط أكثر من 8 بالمائة في الجلسة السابقة، ويتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.