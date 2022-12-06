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الذهب ينخفض 200 جنيه والتموين توجه رسالة للمصريين

2022-12-06 الساعة 9:04
الذهب ينخفض 200 جنيه والتموين توجه رسالة للمصريين
المواطن - متابعة

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بدأت أسعار الذهب بمصر في الانخفاض ووصلت إلى 1650 جنيها، بعد أن كانت بـ 1700 و1800 جنيه.

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جرام الذهب فقد 200 جنيه

وأفاد ناجي فرج، مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن جرام الذهب فقد 200 جنيه من سعره، لافتًا إلى أن الذهب يعد مخزن قيمة واستثمار جيدًا وليس هناك حاجة عاجلة لشرائه.

وأشار مساعد وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إلى أن الطلب متزايد على جنيهات الذهب والسبائك، إذ أن السعر كان لا يتناسب مع الأسعار العالمية أو قيمة الجنيه المصري، منوهًا بأن الاستعجال في شراء المعدن الأصفر غير جيد، ويجب التريث عند الشراء خلال الفترة الحالية.

وأردف ناجي فرج: الرقابة الحكومية تكون على محال الصاغة والموازين، لكن لا توجد رقابة على البيع والشراء ويخضع للعرض والطلب وهو متاح للجميع.. مصر غنية بالذهب في المناجم أو المشغولات التي يمتلكها المواطنون، مشيرًا إلى أن الأسعار بدأت في مرحلة الاستقرار وستواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

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