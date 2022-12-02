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مطالبة بتدخل عاجل وحماية دولية

الرئاسة الفلسطينية: إعدام الشاب عمار مفلح جريمة بشعة

2022-12-02 الساعة 11:57
الرئاسة الفلسطينية: إعدام الشاب عمار مفلح جريمة بشعة
المواطن - متابعة

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قالت الرئاسة الفلسطينية: إن إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عامًا) في بلدة حوارة جنوب نابلس، جريمة بشعة، مضيفة أنها تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

بيان الرئاسة الفلسطينية

وأضافت الرئاسة الفلسطينية: إن إعدام مفلح جاء بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميًّا بحق أبناء شعبنا.

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وتابعت الرئاسة، في بيان، أن هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن البيان أن استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا.

لحظة الإعدام

ونشرت مقطع فيديو يوثق لحظة قيام جندي إسرائيلي بإطلاق النار على مفلح الذي كان يرفض اقتياده ودون أن يشكل على خطرًا على الجندي.

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