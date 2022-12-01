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بسبب خطة السلام المقترحة

الرئيس الأوكراني يوبخ إيلون ماسك

2022-12-01 الساعة 10:04
الرئيس الأوكراني يوبخ إيلون ماسك
المواطن - متابعة

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، الملياردير الأمريكي مالك تسلا وتويتر إيلون ماسك لزيارة أوكرانيا للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالبلاد من قبل القوات الروسية، قائلاً إن مثل هذه الزيارة يمكن أن تساعد أغنى رجل في العالم على فهم الوضع قبل الإدلاء بتصريحات حول الحرب.

توبيخ ضمني

وأتت تعليقات زيلينسكي، التي أدلى بها عبر رابط فيديو إلى قمة ديلبوك التي عقدتها صحيفة نيويورك تايمز، توبيخًا ضمنيًا لماسك، رجل الأعمال الذي اقترح الشهر الماضي خطة سلام لأوكرانيا تضمنت التنازل عن أراض لروسيا، بحسب الصحيفة.

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وقال الرئيس الأوكراني: إذا كنت تريد أن تفهم ما فعلته روسيا هنا، تعال إلى أوكرانيا وسترى ذلك بأم عينيك، بعد ذلك، ستخبرنا كيف ننهي هذه الحرب، ومن الذي بدأها ومتى يمكن إنهاؤها.

استطلاع للرأي

ونشر زيلينسكي استطلاعًا للرأي عبر تويتر تساءل فيه، أي إيلون ماسك يعجبك أكثر: شخص يدعم أوكرانيا، أم يدعم روسيا؟، وقال ماسك في وقت لاحق في تغريدة إنه يدعم أوكرانيا.

وتمول شركة سبيس إكس، التي يمتلكها ماسك، تشغيل خدمة ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا.

تراجع ماسك

وتراجع ماسك عن تهديده بسحب تمويل الخدمة في أوكرانيا، أكتوبر الماضي، وقال إنه على الرغم من أن ستارلينك لا تزال تخسر المال والشركات الأخرى تحصل على المليارات من دولارات الضرائب، سنواصل فقط تمويل الخدمة الأوكرانية.

ورحب البيت الأبيض بإعلان الملياردير الأمريكي مواصلة تقديم خدمات ستارلينك في أوكرانيا.

طموحات بوتين

وقال زيلينسكي، يجب على الديمقراطيات الغربية أن تكون أكثر قلقًا بشأن طموحات بوتين العسكرية التوسعية، وأضاف: إذا نجح جيشه في غزو أجزاء من أوكرانيا، فقد تكون الديمقراطيات المجاورة الأخرى هي التالية.

وقال زيلينسكي إن خطر استخدام بوتين للأسلحة النووية ليس أكبر مخاوفه، وأنه لا ينبغي أن يكون أكبر خوف للغرب.

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