الرئيس البرازيلي يختار الحداد وزيراً للمالية

اختار الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، الرئيس السابق لبلدية ساو باولو، فرناندو حداد المقرّب منه، وزيراً للمالية، على الرغم من عدم ارتياح أوساط الأعمال له.

تعيينات

وكان فرناندو حداد (59 عاماً) والمنحدر من أصول لبنانية، تولى في السابق حقيبة التربية (2005 – 2012).

وكشف لولا، في مؤتمر صحافي عقده في برازيليا، عن أسماء 4 وزراء آخرين هم ماورو فييرا للشؤون الخارجية، وفلافيو دينو للعدل، وجوزيه مونتيرا للدفاع، وروي كوستا لشؤون الرئاسة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.