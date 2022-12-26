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ناقش التعاون المشترك مع نظيره الجزائري

الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية ويبحثان العلاقات الثنائية

2022-12-26 الساعة 6:17
الرئيس الجزائري يستقبل وزير الداخلية ويبحثان العلاقات الثنائية
المواطن - واس

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استقبل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وذلك في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.
ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما – حفظهما الله – لجمهورية الجزائر حكومة وشعبًا دوام الرقي والازدهار.


وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.
فيما حضره من الجانب الجزائري معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم مراد، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبدالعزيز خلف.

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لقاء وزير الداخلية

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في العاصمة الجزائرية، اليوم، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إبراهيم مراد.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.
حضر اللقاء معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.

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