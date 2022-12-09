الرئيس الروسي يهدد الغرب بـخفض إنتاج النفط

ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط
هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الدول الغربية بـخفض إنتاج النفط الروسي إذا لزم الأمر، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولاراً.
وأفاد بوتين في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك، قائلا: سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر، معتبراً أن الآلية التي وضعها الغرب قرار غبي، لا يؤثر على روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا لن تتعرض لخسائر تحت أي ظرف من الظروف بعد تطبيق سقف لأسعار النفط، وأكد أن روسيا لن تبيع النفط إلى الدول غير الصديقة التي تضع سقفًا سعريًا.
وفيما يتعلق بوضع سوق الغاز الأوروبية، قال إن أسعار الغاز في أوروبا وصلت إلى مستويات قياسية بينما تبيع روسيا الغاز لبعض شركائها بمستويات أرخص بنحو 10 مرات.
وأضاف الرئيس الروسي قائلاً إنه لا توجد تناقضات بشأن إنشاء سوق واحدة للغاز في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
وأكد أنه يتعين على الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العامين المقبلين إنشاء سوق غاز واحدة ووضع خطة عمل.