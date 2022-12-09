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بعد تحديد سقف سعر النفط الروسي

الرئيس الروسي يهدد الغرب بـخفض إنتاج النفط

2022-12-09 الساعة 6:43
الرئيس الروسي يهدد الغرب بـخفض إنتاج النفط
المواطن - فريق التحرير

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هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الدول الغربية بـخفض إنتاج النفط الروسي إذا لزم الأمر، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولاراً.

قرار غبي

وأفاد بوتين في مؤتمر صحفي عقد في ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قيرغيزستان بيشكيك، قائلا: سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر، معتبراً أن الآلية التي وضعها الغرب قرار غبي، لا يؤثر على روسيا.

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وشدد بوتين على أن روسيا لن تتعرض لخسائر تحت أي ظرف من الظروف بعد تطبيق سقف لأسعار النفط، وأكد أن روسيا لن تبيع النفط إلى الدول غير الصديقة التي تضع سقفًا سعريًا.

سوق الغاز

وفيما يتعلق بوضع سوق الغاز الأوروبية، قال إن أسعار الغاز في أوروبا وصلت إلى مستويات قياسية بينما تبيع روسيا الغاز لبعض شركائها بمستويات أرخص بنحو 10 مرات.

وأضاف الرئيس الروسي قائلاً إنه لا توجد تناقضات بشأن إنشاء سوق واحدة للغاز في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

وأكد أنه يتعين على الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العامين المقبلين إنشاء سوق غاز واحدة ووضع خطة عمل.

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