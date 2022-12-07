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الرئيس الصيني من الرياض: تربطنا علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة مع السعودية

2022-12-07 الساعة 9:13
الرئيس الصيني من الرياض: تربطنا علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة مع السعودية
المواطن - واس

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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد 6 سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تلبية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال في كلمة لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض:” يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم نيابة عن الصين حكومة وشعباً، بأخلص التحيات وأطيب التمنيات للمملكة الصديقة حكومة وشعباً”.

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علاقات وثيقة

وأضاف: “تربط الصين والمملكة علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة، على مدى الـ32 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وظل الجانبان يتبادلان الفهم والدعم، وتترسخ الثقة الإستراتيجية المتبادلة بينهما بشكل مستمر، وحقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة في المجالات كافة، ويحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية.

وتابع قائلا:” تجدر الإشارة بشكل خاص أنه بعد إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2016، أقود أنا وخادم الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، الأمر الذي عاد بالخير على الشعبين، وأسهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة”.

تعزيز العلاقات

ولفت إلى أنه سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل سويا على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية.

وختم بالقول: “اتطلع إلى حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية إلى مستوى جديد”.

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