الرئيس الصيني: يجب الحفاظ على سلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك

ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن القمة العربية الصينية الأولى ستقود العلاقات بين الدول نحو مستقبل أفضل، موضحًا أن العلاقة بين الدول العربية والصين متجذرة منذ طريق الحرير القديم.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية الصينية، أن بكين تسعى إلى تعاون شامل من أجل تعزيز المصالح المشتركة الصينية العربية، موضحًا أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار.
وأشار إلى رفضه مبدأ صدام الحضارات وتصارعها، مشيدًا بالحضارة العربية ودورها في العالم عبر التاريخ.
وأكد الرئيس الصيني أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات كبيرة وعميقة، لافتًا إلى أن الشعوب العربية تنشد التنمية الاقتصادية والرخاء.
وتابع: “يجب الحفاظ على سلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك”، موضحًا أنه يجب التعاون الفعال وخصوصًا في مسائل أمن الغذاء والطاقة.