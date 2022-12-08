الرئيس الصيني يشكر ولي العهد على كرم الضيافة وحسن الاستقبال

وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برئيس جمهورية الصين، حيث رحب سموه في بدايته بفخامته في المملكة.

مراسم استقبال رسمية

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الصيني شي جين بينغ في الديوان الملكي في قصر اليمامة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية قد وصل إلى الرياض، مساء أمس، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني، ثلاث قمم هي (السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية) بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

وأكد الرئيس الصيني على أن الصين تربُطُها مع السعودية علاقات وثيقة من الصداقة والشراكة، معربا عن تطلعه لحضورِ القمة الصينية العربية الأولى والقمة الصينيةِ الخليجية الأولى.