الرئيس الفرنسي يتجول في سوق واقف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقطات من تجول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش إقامة كأس العالم في الدوحة.

وظهر الرئيس الفرنسي وهو يتجول في السوق ويُلقي التحية على بعض من الحاضرين للتبضع وشراء الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يلاقي المنتخب المغربي حاليًا في نصف نهائي كأس العالم حيث يواجه الفائز منهما، منتخب الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل.