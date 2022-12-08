الرئيس الفلسطيني: أنا مهدد بالقتل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه مهدد بالقتل في أي وقت، مضيفًا أنا لا أخاف على حياتي لأن الأعمار بيد الله . وأنا معرض في أي لحظة للقتل، حتى فى فلسطين، ولكنني لا أخشى على سلامتي.

أذهب ويأتي غيري

وتابع الرئيس الفلسطيني خلال حواره على قناة العربية: أنا لست بعيدًا عن القتل سواء من قبل الاسرائيليين أو غيرهم والقصة ليست شخصية بالنسبة لي.

وأسترسل الرئيس الفلسطيني قائلاً: ربما أذهب وسيأتي غيري الآن، ولكن هناك الشعب الفلسطيني، وهناك فلسطين التاريخية، ونحن 7 ملايين مواطن.