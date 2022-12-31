الرائد والتعاون يتألقان في نهاية الشوط الأول

يُقدم فريقا الرائد والتعاون مستوى مميزًا في الدقائق الأخيرة من مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مباراة اليوم.

ديربي القصيم اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد والتعاون عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي القصيم اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

انتفاضة الرائد والتعاون

ويتألق الرائد والتعاون خلال الربع ساعة الأخيرة من أحداث الشوط الأول في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث إن 33% من أهدافهما في هذه الفترة.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المستوى المتوقع في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يُعاني من تذبذب النتائج، وفاز 4 مرات وخسر 6 مرات، ونجح في تسجيل 14 هدفًا، واهتزت شباكه 14 مرة.

على الجانب الآخر، يسير سكري القصيم بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث تمكن من تحقيق 6 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرتين، ونجح في هز الشباك 15 مرة، واستقبل 10 أهداف قبل مباراة الرائد والتعاون اليوم.