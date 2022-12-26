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في الجولة العاشرة

الرائد يتجاوز الباطن بثنائية

2022-12-26 الساعة 5:35
الرائد يتجاوز الباطن بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الرائد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بفوز الفريق الريداوي بهدفين مقابل هدف.

البركاوي يفتتح التسجيل

وانطلقت مواجهة الباطن ضد الرائد التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وحاول الفريقان هز الشباك مبكرًا، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع.

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الباطن والرائد
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح الفريق الريداوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30 عن طريق كريم البركاوي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن تعديل النتيجة.

وضغط الفريقان بقوة، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الرائد بهدف نظيف.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl

الباطن يتعادل والرائد يتقدم مجددًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في إدراك التعادل برأسية رائعة من يوسف المزيريب، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

وتمكن ميتريتا في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 57، واستمرت المحاولات وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع، لتنتهي المباراة بخسارة الباطن ضد الرائد بنتيجة 2/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الريداوي إلى 12 نقطة في المركز الـ11.

نادي الرائد ضد الباطن
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر spl

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