الرائد يتجاوز الباطن بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الرائد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بفوز الفريق الريداوي بهدفين مقابل هدف.

البركاوي يفتتح التسجيل

وانطلقت مواجهة الباطن ضد الرائد التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وحاول الفريقان هز الشباك مبكرًا، وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع.

ونجح الفريق الريداوي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30 عن طريق كريم البركاوي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن تعديل النتيجة.

وضغط الفريقان بقوة، أملًا في تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد الرائد بهدف نظيف.

الباطن يتعادل والرائد يتقدم مجددًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في إدراك التعادل برأسية رائعة من يوسف المزيريب، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وتمكن ميتريتا في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 57، واستمرت المحاولات وسط تألق كبير من لاعبي الدفاع، لتنتهي المباراة بخسارة الباطن ضد الرائد بنتيجة 2/1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند نقطة واحدة في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الريداوي إلى 12 نقطة في المركز الـ11.