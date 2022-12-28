الرابح الوحيد بقائمة أغنياء العالم لعام 2022

تكبد أثرياء العالم خسائر كبيرة في عام 2022، إلا أن ملياردير هندي استطاع أن يكون استثناء لهؤلاء المليارديرات ويحقق أرباحًا مليارية.

ثالث أثرياء العالم

وتساءلت وكالة بلومبرج: كيف أضاف أكبر رابح ثروة في العالم 40 مليار دولار لثروته في عام 2022؟، وأصبح رجل الأعمال الهندي غوتام أداني ثالث أغنى شخص مع ازدهار سوق الطاقة وزيادة إبرام الصفقات التي عززت أسهم شركاته هذا العام، ليصبح ثالث أغنى شخص بحسب تصنيف بلومبرج العالمي، بينما خسر معظم المليارديرات أموالهم، فقد أضاف أداني 40 مليار دولار إلى صافي ثروته في عام 2022.

وفي أوائل فبراير/ شباط 2022، أصبح أداني أغنى شخص في آسيا، وفي المرتبة العاشرة بقائمة أغنى شخص في العالم بثروة قدرها 90.1 مليار دولار، وبحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول، صُنف كثالث أغنى شخص في العالم.

بدايته

ويعد أداني رجل الأعمال من الجيل الأول، الذي بدأ كتاجر ألماس في مومباي في الثمانينيات، ومن ثم بدأ في جني ثروة طائلة من تجارة الفحم.

وبفضل أزمة الطاقة هذا العام التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، شهدت ثروة الملياردير الهندي نموًا كبيرًا، لكنه كان صانع الصفقات الأكثر نشاطًا في آسيا هذا العام. واشترى أصولًا تشمل وحدات الهند التابعة لشركة هولسيم، وميناء في إسرائيل، وأجرى عملية استحواذ لأهم محطة تلفزيونية إن دي تي في، إحدى المؤسسات الإعلامية المعارضة في الهند.

أسهم الشركات

لم تكن أسهم شركات أداني محصنة ضد عمليات البيع الأوسع نطاقًا التي يقودها ارتفاعات التضخم وضعف الاقتصاد، لكنها ارتفعت بشكل عام، مما أدى إلى صعود ثرواته، بحسب بلومبرج.

وكانت ثروة أداني في العام الماضي قد ارتفعت بمقدار 52.5 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية بعد إيلون ماسك.

وارتفعت أسهم شركة Adani Enterprises الرائدة في مجموعة Adani بنسبة 57% مع استمرارها في التوسع. وأصبحت مجموعة Adani ثاني أكبر منتج للأسمنت في الهند في مايو/ أيار بعد الاستحواذ على الذراع الهندية لشركة الأسمنت السويسرية هوليكيم.

تضاعف قيمة الشركات

شهدت مجموعة أداني، التي تمتد أنشطتها من الموانئ إلى الكهرباء، زيادة في قيمة اثنتين على الأقل من بين شركاتها السبع المدرجة، بأكثر من الضعف خلال العام الجاري، بقيادة شركة “أداني باور” (Adani Power) التي استفادت من القفزة الكبيرة في الطلب على الكهرباء. كذلك ارتفعت أسهم شركة “أداني إنتربرايزس” (Adani Enterprises Ltd) بنسبة 113%، بعد أن أصبحت ثاني شركة تنضم إلى مؤشر “نيفتي 50″ (NSE Nifty 50) الذي يقيس أداء أكبر 50 شركة مدرجة في الهند.

ويتوقع أن يرتفع سعر سهم “أداني ويلمار” (Adani Wilmar Ltd)، المشروع المشترك للمجموعة في مجال الأغذية الاستهلاكية، بنسبة 24% عن المستويات الحالية، وفقاً للسعر المستهدف لمدة 12 شهراً الذي يجمع عليه المحللون. وقد باع المستثمرون أسهم المجموعة في الآونة الأخيرة، وسط تقييماتها العالية.