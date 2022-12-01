الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

كشفت السلطات الإسبانية تفاصيل الرسائل المفخخة المماثلة لتلك التي انفجرت الأربعاء في السفارة الأوكرانية في مدريد، حيث إن من بينها اثنتين أرسلتا إلى رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع.

بالإضافة إلى رسائل أخرى وصلت إلى سفارة الولايات المتحدة في أسبانيا وإلى شركة تصنع قاذفات قنابل يدوية تلقتها كييف من مدريد مع بداية العملية العسكرية الروسية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

مواد نارية

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن “ظرفًا يحتوي على مواد نارية” وموجهًا “إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز”، تم “كشفه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة” في “24 نوفمبر”.

وأضافت: أن “هذا الظرف ومحتواه مشابهان للرسالة التي تلقتها سفارة أوكرانيا الأربعاء”.

يذكر أن المكلف بالشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد كان قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى الأربعاء جراء فتح رسالة مفخخة كانت موجهة إلى السفير.

بنفس المواصفات

وأكدت وزارة الداخلية أن رسائل أخرى “بالمواصفات نفسها” تم ضبطها مساء الأربعاء في شركة لتصنيع السلاح في سرقسطة (شمال شرق)، ثم اليوم الخميس في قاعدة عسكرية كبيرة قرب مدريد وفي سفارة الولايات المتحدة.

والشركة المذكورة “اينستالازا” تصنع خصوصًا قاذفات قنابل يدوية أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى أوكرانيا بعيد بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير.

وقال وزير الدولة الإسباني لشؤون الأمن رافاييل بيريز في مؤتمر صحافي أن “المؤشرات الأولى” تفيد أن هذه الرسائل أرسلت من داخل أسبانيا.