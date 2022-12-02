الرشيدي: الأخضر ساهم في وصول الرياضة السعودية إلى العالمية

أكد الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ساهم في وصول الرياضة السعودية إلى العالمية من خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر، وبشكل خاص بأدائه المميز والعالمي في مباراة الأرجنتين.

أداء عالمي

وقال عايد الرشيدي خلال حديثه في برنامج سوالف رياضية على قناة 24 الرياضية، اليوم الجمعة: إن المنتخب السعودي أدى بشكل رائع أمام الأرجنتين واستحق الفوز عن جدارة ونال احترام العالم أجمع، وكذلك بما قدمه في مباراة بولندا والتي شهدت أداء عالميًا لـ الأخضر وسط سوء حظ، كونه قدم فنون كرة القدم كما يجب أن تكون.

إشادة فيفا

ودع الأخضر نهائيات كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات، رغم البداية المميزة بالفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

الأخضر يكسر القاعدة

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى أن الأخضر حقق انطلاقة قوية بتجاوز منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، المرشح الأول لحصد اللقب، قبل أن يتلقى خسارتين ويودع مونديال قطر 2022.

وتابع “فيفا”، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني عن الأخضر، قائلًا: “فوز السعودية على الأرجنتين في المباراة الأولى وخروجها من دور المجموعات يُعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ كأس العالم، حيث لم يسبق أن حدث أبدًا”.

وأضاف: “بالإبحار في تاريخ كأس العالم نجد أن أربعة منتخبات سبق لها أن بدأت مشوارها في دور المجموعات بالفوز على المنتخب الأرجنتيني، وقد نجحت جميعًا في التأهل لدور الـ16، وليس هذا فقط بل تأهلت في صدارة المجموعة”.