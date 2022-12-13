الركراكي: هدفنا الفوز بكأس العالم 2022

شدد مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على صعوبة مواجهة فرنسا ضمن منافسات كأس العالم 2022، متمنيًا التأهل إلى المباراة النهائية.

التأهل لنهائي كأس العالم 2022

وتحدث الركراكي عن مواجهة المغرب وفرنسا، قائلًا: “لدينا إصابات كثيرة لكننا نتعافى سريعًا، لن أستبعد أحدًا من اللاعبين، سأختار التشكيل بالغد ليكون لدينا أفضل فريق في الملعب”.

وتابع حديثه خلال المؤتمر الصحافي الخاص بنصف نهائي كأس العالم 2022: “المنتخب الفرنسي متكامل، لو ركزنا على مبابي سيكون ذلك الأمر خطأ كبيرًا، علينا أن نركز على فرنسا ككل وعلى المشاكل التي يمكن أن نتسبب فيها لهم”.

وواصل مدرب المغرب تصريحاته قائلًا: “كل التوقعات ضدنا لكننا لدينا ثقة، ربما يعتقدنا البعض مجانين لكن الجنون في تلك المواقف هو أمر جيد، لا نشعر بالتعب ونريد أن نحقق الفوز على فرنسا في كأس العالم 2022”.

وأضاف الركراكي: “لدينا أفضل مشجعي العالم، أنا سعيد الآن لأن العالم تعرف على مشجعي المنتخب المغربي كما هو الحال مع البرازيل والأرجنتين، هم أشخاص يخلصون لفريقهم ويسيرون خلفه في أي مكان”.

واختتم الركراكي حديثه قائلًا: “هذا ليس جنونًا، نريد أن نصل إلى النهائي ونحقق الفوز بكأس العالم 2022، سنقدم كل ما لدينا لنفوز على أفضل منتخب في العالم”.

مواجهة المغرب وكرواتيا

ويلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد فرنسا، على استاد البيت، يوم غد الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

وكانت المغرب قد صعدت إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد، فيما تأهل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف.