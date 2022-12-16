الركراكي يؤكد صعوبة مواجهة كرواتيا

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شدد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على صعوبة مواجهة كرواتيا، مؤكدًا في الوقت ذاته تشجيعه لفرنسا في نهائي كأس العالم 2022.
وعلق الركراكي قائلًا: “لدي الكثير من الاحترام الذي أكنه إلى المنتخب الكرواتي، عندما تنظرون إلى الروح التي يلعبون بها يجب أن تحترمهم”.
وتابع: “لديهم أربعة ملايين نسمة ووصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم عدة مرات، نحن لدينا أضعاف ذلك العدد من السكان ومع ذلك نصل لأول مرة”.
وأضاف الركراكي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “مودريتش لاعب رائع بكل تأكيد، في المباراة الأولى لعب مباراة مذهلة في المجموعات “.
وواصل مدرب المغرب حديثه قائلًا: “كنت أعتقد أننا نستطيع الفوز بالبطولة بعد المباراة أمام البرتغال، أشعر بخيبة الأمل الآن، لقد تعلمنا الكثير من مواجهة فرنسا”.
وتحدث الركراكي عن النهائي، قائلًا: “ديشامب أثبت قدراته على مدار 10 سنوات، وكيليان مبابي ضمن أفضل اللاعبين في العالم، قلبي سيشجع فرنسا لأنني نشأت هناك، وأحترم الأرجنتين كثيرًا، الأهم أن نشاهد مباراة كرة قدم جميلة”.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد كرواتيا على استاد خليفة الدولي، يوم غد السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2022.
وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد خسر ضد فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022 بهدفين دون رد، فيما خسرت كرواتيا أمام الأرجنتين بنتيجة 3/0.