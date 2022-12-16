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ضمن منافسات كأس العالم 2022

الركراكي يؤكد صعوبة مواجهة كرواتيا

2022-12-16 الساعة 5:03
الركراكي يؤكد صعوبة مواجهة كرواتيا
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على صعوبة مواجهة كرواتيا، مؤكدًا في الوقت ذاته تشجيعه لفرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

تعليق الركراكي على المباراة

وعلق الركراكي قائلًا: “لدي الكثير من الاحترام الذي أكنه إلى المنتخب الكرواتي، عندما تنظرون إلى الروح التي يلعبون بها يجب أن تحترمهم”.

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وتابع: “لديهم أربعة ملايين نسمة ووصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم عدة مرات، نحن لدينا أضعاف ذلك العدد من السكان ومع ذلك نصل لأول مرة”.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر fifa

وأضاف الركراكي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “مودريتش لاعب رائع بكل تأكيد، في المباراة الأولى لعب مباراة مذهلة في المجموعات “.

وواصل مدرب المغرب حديثه قائلًا: “كنت أعتقد أننا نستطيع الفوز بالبطولة بعد المباراة أمام البرتغال، أشعر بخيبة الأمل الآن، لقد تعلمنا الكثير من مواجهة فرنسا”.

وتحدث الركراكي عن النهائي، قائلًا: “ديشامب أثبت قدراته على مدار 10 سنوات، وكيليان مبابي ضمن أفضل اللاعبين في العالم، قلبي سيشجع فرنسا لأنني نشأت هناك، وأحترم الأرجنتين كثيرًا، الأهم أن نشاهد مباراة كرة قدم جميلة”.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

المغرب ضد كرواتيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد كرواتيا على استاد خليفة الدولي، يوم غد السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد خسر ضد فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر 2022 بهدفين دون رد، فيما خسرت كرواتيا أمام الأرجنتين بنتيجة 3/0.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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