الرياض تكتسي حلة الشتاء والأجواء الماطرة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على العاصمة الرياض، خلال الساعات الماضية، في أجواء شتوية رائعة.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، هطول أمطار وأجواء شتوية في العاصمة الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

هطول أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.