“الرياض للفلسفة” تحفز الطلاب للمناظرات والخطابة عبر “القراءة ما بين السطور”

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“القراءة ما بين السطور” إحدى فعاليات مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2022، وتعتمد على قوة الحجة وتعليل الأفكار للوصول إلى إقناع الحضور ولجنة التحكيم، من خلال النقاش والمناظرة والتميز في الخطابة، والقدرة على التقاط الحجة من النصوص، والاستدلال بها في الزمان والمكان المناسبين.
وتضمنت الفعالية التي أقيمت في المؤتمر الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض خلال الفترة 1-3 ديسمبر الجاري، على جلستين حواريتين شارك بها أربع مجموعات، ناقشوا على مدى يومين، محورين هما “دور المخاطر الأخلاقية في صناعة التجميل، وهل يجب حظرها بالقانون؟”، فيما تناول المحور الثاني “التخوف الأخلاقي من تطور الذكاء الاصطناعي، وهل هو أمر مبالغ فيه؟”.
وشارك في الفعالية عدد من أبرز طلاب الجامعات السعودية الذين حصلوا على دورات متعددة في التفكير النقدي، والتمرن على المناظرات.
يشار إلى أن فعالية “القراءة ما بين السطور” من أبرز الفعاليات المصاحبة للمؤتمر في دورته الثانية، حيث تسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة، من خلال الفعالية، إلى تشجيع التفكير النقدي والحوار الهادف في المجتمع.